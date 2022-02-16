Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023
Інститут кольору Pantone підготував звіт про колірні тенденції на майбутню осінь і зиму. Дослідження було складено на підставі Тижня моди в Нью-Йорку сезону FW 2022-2023 року, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.
Pantone виділив десять найвидатніших відтінків осінньо-зимового сезону і п'ять основних класичних кольорів.
На думку експертів Pantone, ці кольори зображають "гібридний спосіб життя" і "суперечливі прагнення", тому що світ втомився від того, що відбувається. Тому список складається з заспокійливих відтінків, які символізують потребу в турботі та тактильності. А яскрава палітра виражає потребу у святі.
"Кольори на осінь/зиму 22-23 контрастують з нашими конкуруючими прагненнями до спокою і комфорту, підвищуючи життєву енергію за допомогою ряду заспокійливих і відновлюючих кольорів в тандемі з яскравими тонами", – міркує Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone.