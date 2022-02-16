На спроби провокацій Україна дасть жорстку відповідь – Рєзніков

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про повну готовність української армії виконувати свої завдання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Упевнений, що розвідка ворога про це чудово знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. Ми одночасно створюємо 176 військових частин", – сказав Резніков під час телевізійного Марафону єднання у середу.

Міністр підкреслив, що незабаром Україна розпочне системну роботу щодо формування системи територіальної оборони чисельністю 130 тис. осіб.

При цьому він наголосив, що Україна вже отримала від партнерів "понад 2 тис. тонн сучасної зброї та боєприпасів" .

"Джавеліни, NLAW-и, Стінгери вже передані у війська і наші воїни вже їх освоїли", – наголосив Резніков.

Він також нагадав, що провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі та повідомив, що український аташе у вівторок відвідав навчання у цій країні.

"Сьогодні білоруський аташе відвідає навчання на Рівненщині", – сказав голова Міноборони.

Він також розповів, що вранці у вівторок отримав щоденне зведення розвідданих "з цифрами та фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого несподіваного" .