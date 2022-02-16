На спроби провокацій Україна дасть жорстку відповідь – Рєзніков
Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про повну готовність української армії виконувати свої завдання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Упевнений, що розвідка ворога про це чудово знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. Ми одночасно створюємо 176 військових частин", – сказав Резніков під час телевізійного Марафону єднання у середу.
Міністр підкреслив, що незабаром Україна розпочне системну роботу щодо формування системи територіальної оборони чисельністю 130 тис. осіб.
При цьому він наголосив, що Україна вже отримала від партнерів
"понад 2 тис. тонн сучасної зброї та боєприпасів" .
"Джавеліни, NLAW-и, Стінгери вже передані у війська і наші воїни вже їх освоїли", – наголосив Резніков.
Він також нагадав, що провів телефонну розмову з міністром оборони Білорусі та повідомив, що український аташе у вівторок відвідав навчання у цій країні.
"Сьогодні білоруський аташе відвідає навчання на Рівненщині", – сказав голова Міноборони.
Він також розповів, що вранці у вівторок отримав щоденне зведення розвідданих
"з цифрами та фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого несподіваного" .
"Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі проблеми, повернути наших людей та наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щодня зміцнюємо нашу територію, але не плануємо жодних агресивних дій ні на сході, ні щодо Криму та на наших інших напрямках. Ніяких провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відповідь", – сказав Резніков.