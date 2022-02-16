Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $800

Ціна газу в Європі на відкритті торгів у середу продовжила знижуватися і опустилася до $780 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знижувалась до $777,7 за 1 тис. куб. м, або €66,21 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт·год).

На сьогодні ціна газу відіграла частину падіння і знаходиться на позначці $793. Загальне зниження вартості газу від початку дня становить близько 5%.

Напередодні вартість газу в Європі опустилася нижче за $800 за 1 тис. куб. м уперше з 31 грудня 2021 року. Така динаміка спостерігалася на тлі підсумків переговорів президента РФ Володимира Путіна та канцлера ФРН Олафа Шольца.