Учора відбулася найбільша кібератака в Україні – Монастирський

У вівторок, 15 лютого, було попереджено одну з наймасштабніших кібератак на сайти держорганів, банківських установ та додаток "Дія". Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора була одна з наймасштабніших кібератак, намагалися "завалити сайти державних органів, в черговий раз атакувати додаток "Дія" та найбільші банки України." Дякую всім, хто був залучений до об'єднаного кіберзахисту України, що це спроба не вдалася", – сказав Монастирський під час телевізійного Марафону єднання у середу.

Монастирський також зазначив, що посилений варіант несення служби поліції жодним чином не обмежує права громадян.