Учора відбулася найбільша кібератака в Україні – Монастирський

Учора відбулася найбільша кібератака в Україні – Монастирський
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У вівторок, 15 лютого, було попереджено одну з наймасштабніших кібератак на сайти держорганів, банківських установ та додаток "Дія". Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора була одна з наймасштабніших кібератак, намагалися "завалити сайти державних органів, в черговий раз атакувати додаток "Дія" та найбільші банки України." Дякую всім, хто був залучений до об'єднаного кіберзахисту України, що це спроба не вдалася", – сказав Монастирський під час телевізійного Марафону єднання у середу.

Монастирський також зазначив, що посилений варіант несення служби поліції жодним чином не обмежує права громадян.

"Хочу звернутися до громадян: із розумінням ставитися до того, що частіше перевірятимуть документи, автомобілі. Це нормальні заходи безпеки", – сказав він.
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