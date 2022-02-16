Зеленський запустив челендж до Дня єднання
Президент України Володимир Зеленський запустив челендж до Дня єднання. Про це він написав у Telegram.
Для участі потрібно зробити фото чи записати відео із прапором України, додати хештег #UAразом та опублікувати в соцмережах. Далі позначити людину, якій хочете передати челендж, написав президент.
"Сьогодні в День єднання о 10:00 на будинках та спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України", - зазначив він.
Зеленський також привітав усіх українців зі святом.
"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день – наш. Хто живе на правому та лівому берегах Дніпра. У містах та селах. Біля Карпат та териконів. На узбережжі Чорного та Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах чи Курбан-байрам, а разом – вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською чи жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами!" - написав глава держави.