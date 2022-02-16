​​Президент України Володимир Зеленський запустив челендж до Дня єднання. Про це він написав у Telegram﻿.

﻿﻿Для участі потрібно зробити фото чи записати відео із прапором України, додати хештег #UAразом та опублікувати в соцмережах. Далі позначити людину, якій хочете передати челендж, написав президент.

"Сьогодні в День єднання о 10:00 на будинках та спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор і пролунає "Ще не вмерла України" , - зазначив він. ﻿

Зеленський також привітав усіх українців зі святом.