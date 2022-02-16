Ткаченко розповів, які теми лунають у дезінформаційних атаках РФ

Від початку лютого Центр протидії дезінформації зафіксував 60 дезінформаційних атак з боку Росії﻿. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час "Марафону єднання", повідомляє Ділова столиця.

"Росіяни використовують інформацію, щоб впливати на наше суспільство. Наш Центр протидії дезінформації зафіксував, що лише за останній місяць, від початку лютого, було 60 дезінформаційних атак" , — сказав міністр.

Ткаченко уточнив, що більш ніж 90% таких фейків і маніпуляцій стосувалися відносин України із Заходом, економіки, охорони здоров'я. Лише 10% — окупованої частини Донецької та Луганської областей.