NASA показало процес запечатування супутника в ракету

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося кадрами роботи його інженерів. На фото вони запечатують супутник в обтічник ракети, яку запустять в космос вже в наступному місяці, повідомляє РБК-Україна.

Обтічник є важливою частиною ракети, роблячи її більш аеродинамічною. Також він захищає корисне навантаження від екстремальних сил, які виникають під час запуску.

На фото зображений процес запечатування геостаціонарного екологічного супутника GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень. Запуск ракети очікується 1 березня з мису Канаверал у Флориді.

Encapsulation The #GOEST satellite is now encapsulated in the payload fairings that will protect it during launch aboard a @ULALaunch #AtlasV. Keep up with key milestones as we get #ReadyToGOES: https://t.co/XccCDI6tZr pic.twitter.com/ACfpmz7Dmn — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) February 15, 2022

Загальна вага супутника становить 2,7 тисячі кілограмів. Процес складання відбувається за 16 кілометрів від місця запуску. Вже 28 лютого обтічник разом із супутником доставлять до стартового майданчика.