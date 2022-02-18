Ефіріум продовжить зростати? Чому $5 тис. можливі всупереч конкуренції на ринку

З початку 2022 року вартість ефіріуму знизилася на 12,7%. Після п'ятикратного зростання за 2021-й така корекція виглядає очікуваною. Чи варто розраховувати на повернення головного альткоїну до зростання, чи найкращі часи ефіріуму залишилися позаду? Розбираємось разом з аналітиками криптобіржі Currency.com.

Ефіріум у лідерах зі зростання

Якщо 1 січня 2021 року ефіріум коштував $733, то 1 січня 2022 року — вже $3 723. Вартість ефіріуму за рік зросла більш ніж у 5 разів. За цим показником він обійшов біткоїн, який зріс лише на 61%.

Динаміка вартості ефіріуму на криптобіржі Currency.com

На піку вартість ефіріуму наближалася до $4 900, і здавалося, що вже в листопаді підкориться позначка в $5 тис. Проте загальний спад криптовалютного ринку, а згодом і криза на фондовому ринку, пов'язана зі згортанням програми кількісного пом'якшення, змусили ціну ефіріуму відступити.

У 2017 році зростанню ефіріуму сприяв активний розвиток сфери ICO, а у 2021 році воно було обумовлене бумом у сфері NFT та децентралізованих фінансів (DeFi). Більшість проектів із зазначених сфер використовують блокчейн Ethereum як базу, що безпосередньо впливає і на ефіріум, оскільки платежі за здійснення транзакцій (газ) робляться саме в цій криптовалюті.

Також минулого року стало відомо, що ефіріум обирають як об'єкт інвестицій великі бізнесмени, такі як голова Apple Тім Кук, засновник Tesla Ілон Маск та інші. Вони гідно оцінили інфраструктурний потенціал блокчейну Ethereum і те, як розвивається спільнота проекту.

Наприклад, у серпні вийшло оновлення London, яке змінило спосіб нарахування комісій за транзакції. Якщо раніше весь об’єм комісій отримували майнери, то тепер частина комісій спалюється. З моменту виходу оновлення було спалено понад 1,5 млн. ETH.

Чому це добре? Ethereum — інфляційна криптовалюта. Обсяг її емісії, на відміну від біткоїну, не обмежений. І за це вона, так само як і інші монети зі схожою механікою емісії, критикується з боку криптоспільноти. Спалювання покликане скоротити обсяг пропозиції на ринку, тим самим підвищивши попит, а також розвантажити обчислювальні потужності, що може позитивно позначитися на ціні.

На Ethereum чекають масштабні оновлення

Ще більше на динаміку криптовалюти має вплинути масштабне оновлення мережі Ethereum, яке раніше називалася Ethereum 2.0. Згодом команда відмовилася від цієї цифри, оскільки вона не передає суть. В результаті оновлення очікується перехід з механізму консенсусу Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), більш відомий як стейкінг. Тобто, якщо раніше транзакції підтверджувалися машинними обчисленнями, то після змін вони будуть підтверджуватись через голосування власників криптовалюти. Крім того, ті, у кого в гаманці багато ефіріуму, ймовірно, зможуть заробити додаткову криптовалюту.

Крім того, оновлення дозволить скоротити енергоємність мережі, а також зробити більш передбачуваною швидкість підтвердження операцій. Якщо зараз користувачі чекають у середньому 13 секунд, але очікування може затягнутися до кількох годин і навіть днів, то після змін цей час ніколи не перевищуватиме 12 секунд.

Як зазначив у нещодавньому інтерв'ю творець Ethereum Віталік Бутерін, перехід на PoS може відбутися в І півріччі 2022 року. Після цього команда проекту працюватиме над збільшенням масштабованості та пропускної спроможності мережі Ethereum, що зробить її ще зручнішою для використання.

Чи варто очікувати на зростання курсу ETH?

Коли оновлення відбудеться, можна очікувати значного зростання ціни другої за популярністю криптовалюти. Навіть попри появу інших блокчейнів (Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Cardano та інших), які у ЗМІ регулярно називають вбивцями Ethereum, фактично він залишається головним постачальником інфраструктури для інноваційних криптопроектів. А після змін використовувати його стане ще зручніше і, можливо, дешевше.

На цей час ефіріум торгується на позначці трохи вище за $2 900 за 1ETH. Ринкова капіталізація криптовалюти становить понад $380 млрд, а біткоїна — понад $850 млрд. Найближча лінія опору для ціни криптовалюти знаходиться на позначці $4 200, і якщо ефіріум її подолає, далі можливе зростання до $4 700 і навіть $5 200. Тому не виключено, що у 2022 році ми ще побачимо нові рекорди ціни. І це буде цілком заслужено. А отже, зараз, під час корекції ринку, дуже правильний момент для покупки.

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