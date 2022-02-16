Оприлюднено рейтинг країн зі скручування пробігу в автомобілях

У деяких юрисдикціях скручування пробігу можуть вважати злочином, але більшість країн світу не регламентує цей момент на законодавчому рівні. Отже, скручені пробіги – дуже поширене явище, але десь прижилось більше, а десь менше, повідомляє carVertical.

Статистика показує, що ми зазвичай проводимо від 3 до 5 років за кермом одного автомобіля. Це 2–3 перепродажі протягом одного десятиліття. Тож наскільки ризиковано сьогодні купувати вживану машину?

Залежить від країни

Експерти вирішили почати новий рік з’ясувавши, як частота скручування пробігу варіюється від країни до країни. Отже, провели дослідження, переглянувши приблизно 900 000 історій автомобілів, створених протягом 2021 року.

Згідно з отриманими даними, Балтія у цілому має найгірші показники. На першому місці — Латвія, де понад 24 % перевірених транспортних засобів мають ознаки підробки одометра. Не відстають Естонія та Литва, які посіли 3 і 4 місця відповідно.

Разом із цим, країни Балтії є невеликим ринком. Коли справа стосується величезної кількості автомобілів із скрученим пробігом, варто дивитися далі на схід і південь, на такі країни, як Румунія (2-е місце), де показник скручених пробігів становить майже 20 %, а також на Росію та Україну.

Також заслуговують на увагу Польща (12 %) та Угорщина (14 %), так само, як і Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія та Сербія, де приблизно 10 % всіх автомобілів мають фальшивий пробіг.

Ця проблема менш поширена в країнах Західної Європи з більш високим рівнем життя, де люди, як правило, купують новіші автомобілі.

До чого призводить скручування пробігу

Проблема скручування одометра “тиха”, але дорога. Згідно з даними Європейської комісії, скручування пробігу завдає збитків покупцям приблизно на 9,6 мільярдів євро на рік.

Багато вживаних автомобілів у Східній Європі прийшли з ринків Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів та Італії. Близько 30–50 % цих автомобілів, що продаються через кордон, мають підроблений пробіг. І хоча економічний збиток важко підрахувати, механізм досить простий:

Коли людина купує автомобіль зі скрученим пробігом, вона переплачує (приблизно на 25 %)

Зрештою, покупець платить більше за ремонт та обслуговування.

Важче продати автомобіль у майбутньому.

Як уникнути автомобілів зі скрученим пробігом

На жаль, немає підстав вважати, що корекція одометру стане меншою проблемою у 2022 році і надалі. За такі дії, як відомо, важко покарати, як тому, що винних важко знайти, так і тому, що у більшості країн це не є злочином.

Аби визначити реальний пробіг, при купівлі вживаного авто варто користуватись послугами спеціалістів з підбору авто. Вони мають достатній досвід аби відрізнити авто зі скрученим пробігом, а також можуть з дуже високою точністю визначити технічний стан машини.