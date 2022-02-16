Київ "замінували": поліція шукає вибухівки по всьому місту

У Києві повідомили про "замінування" низки об'єктів. Поліція шукає вибухівки. Про це, посилаючись на пресслужбу поліції, пише Анастасия Рокитна, РБК-Україна.

Правоохоронці повідомили, що інформація перевіряється.

"Надійшла інформація, що по місту Київ заміновано низку об'єктів. Направлено групи, відповідні служби", – ідеться в повідомленні.

Крім того, глава МВС України Денис Монастирський сказав у ході марафону до Дня єднання, що останнім часом почастішали повідомлення про мінування та всі вони не підтверджуються.

За його словами, більшість повідомлень йдуть з ОРДЛО, Росії та Білорусі. У зв'язку з цим він закликав українців бути готовими до таких повідомлень.