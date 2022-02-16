Рейтинг "Європейської солідарності" стрімко зростає – опитування

Сім політичних партій подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися в першій половині лютого, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 22,9% опитаних, що визначилися з вибором, за "Слугу народу" – 16,4%, за "Батьківщину" – 11,5%, за "Опозиційну платформу - За життя" – 10,1%, за партію "Наші" Євгена Мураєва – 6,2%, за "Розумну політику" Дмитра Разумкова – 5,8%, за "Силу і честь" Ігоря Смешка – 5,1%.

За "Радикальну партію" Олега Ляшка проголосували б 4,3% респондентів, які визначилися з вибором, за "Українську стратегію" – 3,8%. За Партію Шарія висловили готовність віддати голоси 2,8%, за "Свободу" – 2,5%, за "УДАР" – 2,2%, за "Самопоміч" – 1,4%, за партії "За майбутнє" і "Національний корпус" – по 0,9%, за партію "Пропозиція" – 0,8%, за "Голос" – 0,7%, за інші політсили разом узяті – 1,7%.

15,3% із загальної кількості опитаних не пішли б на вибори, 2,5% зіпсували би бюлетень або викреслили б усіх кандидатів, 13,9% вагалися з відповіддю, 0,9% відмовилися відповідати.

Порівняно з груднем 2021 року рейтинг "Євросолідарності", "Батьківщини", "ОПЗЖ", партій "Наші", "Розумна політика", "Пропозиція" зріс. Натомість рейтинг "Слуги народу", "Сили і честі", Радикальної партії, "Української стратегії Гройсмана", Партії Шарія, "Свободи", "УДАРу", "Самопомочі", "За майбутнє" і "Голосу" знизився. Рейтинг "Національного корпусу" за цей період не змінився.

Опитування проводилося 5-13 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) серед 2000 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.