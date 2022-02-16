Секрети ананасу: що готувати та з чим не можна поєднувати

Ананас відомий своїми не лише своїм неймовірним смаком. Він також може похизуватися очисними властивостями та великою кількістю корисних речовин. Є багато способів додавання цього інгредієнту у свої страви. Розглянемо декілька з них, повідомляє 24 Канал.

Ананаси походять з Південної Америки, у сучасній Бразилії їх вирощували задовго до часів Христофора Колумба. Саме цей італійський мандрівник привіз їх до Європи, хоча деякі вчені стверджують, що ці смачні плоди з’явилися ще при дворах римських цезарів і в стародавніх Помпеях.

Щороку 16 лютого відзначають незвичайне гастрономічне свято – День ананасу. Сьогодні фрукт відомий усім, хоча не всі знають, які цікавинки з ними асоціюються.

Ананаси ростуть на ніжці, висота якої виростає приблизно до 1,5 метри у висоту. Ці плоди солодкі, але насправді містять менше фруктози, ніж більшість інших фруктів. Близько 53% цукру в ананасі становить сахароза, з них 27% глюкози та лише 20% фруктози.

Ананас – один з улюблених фруктів усіх, хто піклується про свою фігуру. Це пов’язано з великою кількістю клітковини, яка розбухає в шлунку, даруючи тривале відчуття ситості, а також властивостями, що покращують травлення.

Цей популярний фрукт насичений поживними речовинами, антиоксидантами та іншими корисними сполуками. Його особливі ферменти можуть боротися із запаленнями та хворобами.

Ананас і його сполуки пов’язують з багатьма перевагами для здоров’я, включаючи сприяння травленню, підвищення імунітету та прискорення відновлення після операції.

Ананаси – ідеальне доповнення до десертів. Вони можуть додатковим інгредієнтом, або головним героєм страви. Десерт можна приготувати з консервованих ананасів, але свіжі фрукти мають більш глибокий смак і з цілих фруктів можна приготувати не тільки основу для десерту, але і прикрасу! Квіти ананаса виглядає феноменально.

М'ясо з ананасом – це завжди виграшне комбо! Ці фрукти добре поєднуються як з червоним м’ясом, таким як свиняча вирізка, так і ніжною курятиною. До прикладу, курка з ананасами по-китайськи – це хрусткі шматочки м’яса, які подаються з соусом на основі фруктів і чилі.

Проте ананас має певні властивості через які його не слід поєднувати із деякими продуктами. До складу ананаса входить ферментний комплекс бромелайн, який у поєднанні з молочними продуктами може викликати інтоксикацію організму.