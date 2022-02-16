Ахметов та Новинський прибули до Маріуполя

У середу, 16 лютого, український бізнесмен Рінат Ахметов та позафракційний нардеп Вадим Новинський відвідують Маріуполь.

Фото з ними опублікувала прессекретар Ахметова Анна Терехова.

Ахметов відвідав міський пірс, ремонт якого закінчили 2021 року, та металургійний комбінат Азовсталь.

Раніше стало відомо, що акціонери групи Метінвест Ахметов та Новинський повернуться до України та приїдуть до Маріуполя 16 лютого. Цього дня, за інформацією CNN, відвідати Маріуполь також має Зеленський.