Apple офіційно визнала застарілим iPhone 6 Plus

Один з найпродаваніших айфонів став частиною історії: Apple офіційно визнала iPhone 6 Plus застарілим. Що показово, його сучасник iPhone 6 в список не потрапив, та й ще раніше випущений iPhone 5s теж, повідомляє УНІАН.

Додавання пристрою в список застарілої техніки означає, що смартфон більше не буде отримувати ніяких оновлень від Apple, а запчастини для нього повністю зовсім скоро вийдуть з ужитку. І, цілком ймовірно, ще одна поломка стане вже фатальною.

Якщо "шістка" зі своїм 4,7-дюймовим екраном у 2014 виглядала ще більш-менш нормально, то "плюс" зі своїми 5,5 дюймами на момент виходу просто шокував. Адже довгий час Apple відхрещувалася від ідеї створення айфона з великим екраном, сподіваючись на посередню ергономіку таких пристроїв.

Проте упускати новий тренд було б помилковим рішенням – iPhone 6 Plus став першим в історії Apple по-справжньому громіздким айфоном. Після смерті Стіва Джобса це був перший "яблучний" реверанс у бік трендів збільшення діагоналі. І купертинівці не прогадали – сімейство iPhone 6 & 6 Plus досі залишається найпродаванішими смартфонами в історії компанії.

А тим часом презентація нових флагманських айфонів традиційно запланована на вересень. Для тих, хто віддає перевагу недорогу техніку, в середині березня вийде новий iPhone SE третього покоління, який буде виконаний в дизайні "вісімки" і підтримувати 5G.