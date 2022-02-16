На Донбасі затримали розвідника угруповання "Схід"

Співробітники Служби безпеки затримали на лінії розмежування в Донецькій області розвідника бойовиків. Він збирав дані про позиції і розміщення військових ЗСУ.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Зазначається, що затриманий був уродженцем міста Мирноград Донецької області. Він був членом угруповань" Оплот" і "Восток". Розвідник збирав дані про позиції і переміщення українських солдатів в регіоні. Його затримали на лінії розмежування, коли шпигун таємно намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

"Через конфлікт з ватажками терористів і погрозами фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України" , - ідеться в повідомленні СБУ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Також перевіряється інформація про причетність зловмисника до діяльності російських спецслужб.