Intel купить виробника чипів за $5,4 млрд

Американська компанія Intel не справляється з попитом на чипи і робить все, щоб скоротити дефіцит, повідомляє AIN.ua.

Одним з рішень стала купівля Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Компанія заплатить по $53 за акцію, премія — 60%. Угоду планують закрити протягом наступних 12 місяців, вказує TechCrunch.

Поглинання Tower Semiconductor дозволить наростити Intel виробництво чипів, а також відкриває для компанії нові ринки: TS працює з клієнтами, доступу до яких у Intel через обмежену лінійку пропозиції чипів не було.

Це не перша спроба Intel купити великого виробника: влітку 2021 повідомлялось, що компанія націлилась на виробника чипів GlobalFoundries за $30 млрд, але головний акціонер — фонд Mubadala Investment Company з ОАЕ — в угоді відмовив і оголосив про план вивести компанію на IPO.

Нагадаємо, Intel також планує побудувати в Штатах два нових заводи з виробництва чипів аби впоратись з попитом. План компанії — інвестиції в $20 млрд у найближчі роки.

Для Intel подібна угода — важливий крок, щоб залишатись на великому та грошовитому ринку. Як пише CNBC, у 2021 році продали чипів на $555,9 млрд. І цього року цифра стане більшою, оскільки дефіцит нікуди не дівається. Нарощування потужностей дозволить компанії продавати більше, а отже, показувати кращі фінансові результати. Окрім того, варто чекати на нові угоди.