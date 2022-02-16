Рейси Bees Airline виконують інші авіакомпанії

Рейси української авіакомпанії Bees Airline продовжують виконуватися, незважаючи на те, що компанія відправляє всі літаки за кордон на вимогу лізингодавця, повідомляє Avianews.

На її сайті опубліковано список сьогоднішніх рейсів.

Виліт з та приліт до Києва перенесено в аеропорт Бориспіль.

Комерційний директор авіакомпанії Олександр Джиджора повідомив avianews.com, що їй вдалося домовитися з авіаперевізниками МАУ та Windrose (Роза Вітрів). Вони 16 лютого виконають регулярні та чартерні рейси Bees Airline.

Вчора стало відомо, що Bees Airline відправить усі літаки за кордон, оскільки лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків з України.