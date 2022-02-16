Збірна України з біатлону показала свій найкращий результат на Олімпіаді-2022

Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє УНІАН.

Це були надії України на медаль, адже в цій дисципліні в Сочі-2014 наші біатлоністки виграли золото.

На першому етапі за Україну бігла Ірина Петренко, вона чисто відпрацювала на вогневих рубежах та передала естафету на 10-й позиції, відставши від лідера на 21,7 секунди.

На другому етапі за нашу команду бігла Юлія Джима. Вона пішла на одне штрафне коло й передала естафету на 12-й позиції з відставанням 2 хвилини 8 секунд.

Анастасія Меркушина чисто відпрацювала на стрільбі та завершила свій етап на 8-й позиції, відставши від лідера на 1 хвилину 52 секунди.

На останньому етапі за Україну бігла Олена Білосюк, вона чисто відпрацювала на вогневих рубежах та фінішувала на підсумковій 7-й позиції. Для Білосюк це були перші перегони на Олімпіадах з Ігор у Сочі-2014.

Біатлон. Олімпіада-2022 у Пекіні. Жінки. Естафета 4х6 км

1. Швеція – 1.11,03,9 (0+6)

2. ОКР – 12,0 (1+7)

3. Німеччина – 37,4 (0+6)

4. Норвегія – 50,7 (2+8)

5. Італія – 1.33,1 (0+5)

6. Франція – 2.13,0 (2+10)

7. Україна – 3.00,2 (1+6)

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