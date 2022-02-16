Збірна України з біатлону показала свій найкращий результат на Олімпіаді-2022
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті 4х6 км на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє УНІАН.
Це були надії України на медаль, адже в цій дисципліні в Сочі-2014 наші біатлоністки виграли золото.
На першому етапі за Україну бігла Ірина Петренко, вона чисто відпрацювала на вогневих рубежах та передала естафету на 10-й позиції, відставши від лідера на 21,7 секунди.
На другому етапі за нашу команду бігла Юлія Джима. Вона пішла на одне штрафне коло й передала естафету на 12-й позиції з відставанням 2 хвилини 8 секунд.
Анастасія Меркушина чисто відпрацювала на стрільбі та завершила свій етап на 8-й позиції, відставши від лідера на 1 хвилину 52 секунди.
На останньому етапі за Україну бігла Олена Білосюк, вона чисто відпрацювала на вогневих рубежах та фінішувала на підсумковій 7-й позиції. Для Білосюк це були перші перегони на Олімпіадах з Ігор у Сочі-2014.
Біатлон. Олімпіада-2022 у Пекіні. Жінки. Естафета 4х6 км
1. Швеція – 1.11,03,9 (0+6)
2. ОКР – 12,0 (1+7)
3. Німеччина – 37,4 (0+6)
4. Норвегія – 50,7 (2+8)
5. Італія – 1.33,1 (0+5)
6. Франція – 2.13,0 (2+10)
7. Україна – 3.00,2 (1+6)
Біатлон на Олімпіаді-2022: головне
- У змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.
- Також наші біатлоністки брали участь в гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й та 55-й позиціях.
- Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: одразу троє потрапили в топ-25.
- Дмитро Підручний та Артем Прима кваліфікувалися у масстарт, який пройде 18 лютого.