Україна не зупиниться, доки не звільнить Донбас та Крим – Кулеба
Найболючіший пакет санкцій проти Росії розроблений та готовий до застосування, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Про це, посилаючись на його виступ на телемарафоні до Дня єднання, повідомляє "Україна 24" .
Міністр нагадав, що минулого року Європі було запропоновано комплексний пакет стримування Росії. Він включав такі пункти:
1. Активна дипломатія.
2. Підготовка болючих санкцій проти Росії.
3. Надання військово-технічної допомоги Україні для зміцнення нашої обороноздатності.
4. Надання економічної та фінансової допомоги для підтримки економічної стійкості нашої держави.
"Всі ці елементи виконані!" – повідомив міністр закордонних справ України.
Крім того, він зазначив, що Україна отримала сучасну зброю.
"Тепер Росії краще тричі подумати, перш ніж нападати – втрати будуть жахливими", – запевнив міністр.
Також Кулеба наголосив, що Україна не зупиниться, доки не поверне собі свої землі.
"Ми не зупинимося, поки не звільнимо наші землі на Донбасі, у Криму, і поки Росія не заплатить за свою агресію", – заявив голова МЗС.