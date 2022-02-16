Донбас буде щасливим лише в єдиній Україні – Ахметов

Донецьк та Донбас можуть бути щасливими лише в єдиній Україні. Про це сказав бізнесмен Рінат Ахметов у середу в Маріуполі на зустрічі з працівниками підприємств "Азовсталь" та заводу ім. Ілліча, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні" , - сказав він.

Також бізнесмен поділився своєю мрією.

"У мене є мрія. Щоби на Донбас Арені звучав гімн Ліги Чемпіонів. Щоб у мене була можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед моїми земляками" , - додав він.

Ахметов зазначив, що він не був "у своєму рідному, улюбленому місті 8 років" .

"Ми продовжимо працювати, ми продовжимо будувати і ми продовжимо інвестувати. Цього року ми інвестуємо 1 мільярд доларів у нове виробництво. Ми побудуємо університет" , - сказав він.

За його словами, "сьогодні всі пишуть і кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно та тривожно" .