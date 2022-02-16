Донбас буде щасливим лише в єдиній Україні – Ахметов
Донецьк та Донбас можуть бути щасливими лише в єдиній Україні. Про це сказав бізнесмен Рінат Ахметов у середу в Маріуполі на зустрічі з працівниками підприємств "Азовсталь" та заводу ім. Ілліча, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути тільки в єдиній та щасливій Україні" , - сказав він.
Також бізнесмен поділився своєю мрією.
"У мене є мрія. Щоби на Донбас Арені звучав гімн Ліги Чемпіонів. Щоб у мене була можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед моїми земляками" , - додав він.
Ахметов зазначив, що він не був
"у своєму рідному, улюбленому місті 8 років" .
"Ми продовжимо працювати, ми продовжимо будувати і ми продовжимо інвестувати. Цього року ми інвестуємо 1 мільярд доларів у нове виробництво. Ми побудуємо університет" , - сказав він.
За його словами,
"сьогодні всі пишуть і кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно та тривожно" .
"Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу. У нас з вами одна мета – сильні та успішні підприємства, сильний, мирний, гарний та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, гарна та успішна Україна", – запевнив Ахметов.