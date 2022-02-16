Нардепів Трухіна та Кузьміних виключать із "Слуги народу" – Арахамія

Наступного тижня може відбутися позачергове пленарне засідання Верховної Ради, де обговорюватимуть скандал навколо ДТП, у яку потрапив нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін﻿. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз інші пріоритети. Але ми це (позачергове засідання, — ред.) зробимо. Коли? Думаю, наступного тижня, якщо ми зробимо його пленарним. Більш вірогідно, що в середу. Тому що це на годину коротший пленарний день" , — сказав Арахамія.

Якщо тиждень з 21 по 25 лютого буде не пленарним, то позачергове засідання проведуть наступного пленарного тижня за календарним графіком, зазначив нардеп.

Арахамія додав, що на найближчому засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання про позбавлення мандатів нардепів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.