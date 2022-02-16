Арахамія назвав визнання "ЛДНР" подарунком для України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "подарунком для України" підтримане Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Суспільне.
"З огляду на те, що всі тиснули на Україну з вимогою виконувати "Мінські домовленості" в російському наративі. Зараз це швидше як подарунок виглядає, тому що ми можемо показати, що вони нічого не хочуть виконувати, а просто знайшли якусь фейкову причину для цього", – заявив політик.
Він додав, що
"визнання ЛДНР" стане ефективним засобом тиску на Росію, зокрема з боку європейців та американців.
"Це рішення будемо використовувати як тиск на РФ", – стверджує Арахамія.
Але він зазначив, що у цього рішення поки що немає юридичної сили, і це - просто
"заклик до Путіна", тому що визнавати інші країни та їх самостійність - це
"виключно повноваження президента РФ".
"Але нам потрібно, і ми вже почали тиснути на Росію. Міжнародним партнерам доводимо, що РФ намагається одноосібно вийти з Мінських домовленостей", – пояснив Арахамія.
Голова "слуг" пояснив, що Україна намагається створити нове покоління Мінських угод, щоб їхнє виконання не порушувало національних інтересів України.
"Ми хочемо оновити "Мінськ". Фактично ми витратили майже рік на спробу перейти в нову генерацію - "Мінські домовленості-3". Таким чином ми зможемо сісти за стіл переговорів з великою кількістю партнерів", – запевнив політик.