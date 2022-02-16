Арахамія назвав визнання "ЛДНР" подарунком для України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "подарунком для України" підтримане Держдумою РФ звернення до Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Суспільне.

"З огляду на те, що всі тиснули на Україну з вимогою виконувати "Мінські домовленості" в російському наративі. Зараз це швидше як подарунок виглядає, тому що ми можемо показати, що вони нічого не хочуть виконувати, а просто знайшли якусь фейкову причину для цього", – заявив політик.

Він додав, що "визнання ЛДНР" стане ефективним засобом тиску на Росію, зокрема з боку європейців та американців.

"Це рішення будемо використовувати як тиск на РФ", – стверджує Арахамія.

Але він зазначив, що у цього рішення поки що немає юридичної сили, і це - просто "заклик до Путіна" , тому що визнавати інші країни та їх самостійність - це "виключно повноваження президента РФ" .

"Але нам потрібно, і ми вже почали тиснути на Росію. Міжнародним партнерам доводимо, що РФ намагається одноосібно вийти з Мінських домовленостей", – пояснив Арахамія.

Голова "слуг" пояснив, що Україна намагається створити нове покоління Мінських угод, щоб їхнє виконання не порушувало національних інтересів України.