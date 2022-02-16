Нова хвиля? В Одесі шукають бомби в судах та аеропорту

У день єднання Україну накрила хвиля мінувань. У Одесі 16 лютого перевіряють інформацію про вибухівки в трьох судах та аеропорту. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Сьогодні.

Спочатку в Одесі замінували Київський та Малинівський суди. Пізніше стало відомо про замінування аеропорту із Приморським судом.

Як повідомляє кореспондент Новини. Live Odesa, який знаходиться в аеропорту, паніки немає і проходить перевірка. А пасажирів, котрі найближчим часом мають вилетіти з Одеси, запускають не через новий термінал, а через старий.