Кібератака на сайт Міноборони: трафік направили через сервіс захисту у США

На офіційний вебпортал Міністерства оборони України продовжують здійснюватися DoS-атаки. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​

Про це повідомила пресслужба Міноборони﻿ в Facebook.

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищено від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями. ​

​Сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, а тому кіберспеціалісти спрямували весь його трафік через додатковий сервіс захисту, розташований у США, додали в Міноборони.

"Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів - буде стабільно функціонувати" , - написали в соцмережі.

У Міноборони прогнозують, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення роботи сайту, принаймні допоки його не буде професійно оновлено.​ У міністерстві запевнили, що оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку.

Нагадаємо, вчора офіційні сайти Міноборони та ЗСУ перестали відкриватися. Крім того, атаку зазнали мобільні додатки "Приват24" та "Ощадбанк". Наразі вони відновили роботу.

Також Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про відбиття хакерської атаки на портал "Дія".