Торт із млинців до Масляної 2022: рецепт від Тетяни Литвинової
В Україні, з 28 лютого, розпочинається Масляна. Символом свята є млинці, які можна готувати з різними начинками, починаючи від солодких, закінчуючи солоними, м'ясними, овочевими, повідомляє Обозреватель.
Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася на YouTube-каналі рецептом смачного млинцевого торта з грибною начинкою з сиром, який вийде дуже смачним і ситним, (щоб побачити відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інгредієнти:
- Млинці – 15 шт.
- Гриби печериці – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 250 г
- Вершки 15% – 200 мл
- Сир сулугуні – 200 г
- Олія оливкова – 40 мл
- Сіль – 1 ч. л.
- Перець чорний – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
1. Печериці та цибулю наріжте кубиком.
2. Нагрійте сковороду та посмажте їх на оливковій олії до золотистості, посоліть, поперчіть й додайте лавровий лист.
3. Влийте вершки і готуйте ще 5 хвилин, поки все не загусне.
4. Збираємо торт: на млинець викладіть начинку і так зробіть з усіма млинцями та начинкою.
5. Натріть сир і присипте ним кожен шар, але можна лише зверху або взагалі без сиру.
6. Готовий торт накрийте фольгою й поставте запікатися в розігріту до 180 С духовку на 10 хвилин.
7. Дістаньте й присипте торт сиром, що залишився, і знову поставте в духовку на 10 хвилин.