Торт із млинців до Масляної 2022: рецепт від Тетяни Литвинової

В Україні, з 28 лютого, розпочинається Масляна. Символом свята є млинці, які можна готувати з різними начинками, починаючи від солодких, закінчуючи солоними, м'ясними, овочевими, повідомляє Обозреватель.

Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася на YouTube-каналі рецептом смачного млинцевого торта з грибною начинкою з сиром, який вийде дуже смачним і ситним, (щоб побачити відео, доскролльте сторінку до кінця).

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Інгредієнти:

  • Млинці – 15 шт.
  • Гриби печериці – 450 г
  • Цибуля ріпчаста – 250 г
  • Вершки 15% – 200 мл
  • Сир сулугуні – 200 г
  • Олія оливкова – 40 мл
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Перець чорний – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Печериці та цибулю наріжте кубиком.

2. Нагрійте сковороду та посмажте їх на оливковій олії до золотистості, посоліть, поперчіть й додайте лавровий лист.

3. Влийте вершки і готуйте ще 5 хвилин, поки все не загусне.

4. Збираємо торт: на млинець викладіть начинку і так зробіть з усіма млинцями та начинкою.

5. Натріть сир і присипте ним кожен шар, але можна лише зверху або взагалі без сиру.

6. Готовий торт накрийте фольгою й поставте запікатися в розігріту до 180 С духовку на 10 хвилин.

Рецепт млинцевого торта
Рецепт млинцевого торта

7. Дістаньте й присипте торт сиром, що залишився, і знову поставте в духовку на 10 хвилин.

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