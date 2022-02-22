Торт із млинців до Масляної 2022: рецепт від Тетяни Литвинової

В Україні, з 28 лютого, розпочинається Масляна. Символом свята є млинці, які можна готувати з різними начинками, починаючи від солодких, закінчуючи солоними, м'ясними, овочевими, повідомляє Обозреватель.

Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася на YouTube-каналі рецептом смачного млинцевого торта з грибною начинкою з сиром, який вийде дуже смачним і ситним, (щоб побачити відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інгредієнти:

Млинці – 15 шт.

Гриби печериці – 450 г

Цибуля ріпчаста – 250 г

Вершки 15% – 200 мл

Сир сулугуні – 200 г

Олія оливкова – 40 мл

Сіль – 1 ч. л.

Перець чорний – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Печериці та цибулю наріжте кубиком.

2. Нагрійте сковороду та посмажте їх на оливковій олії до золотистості, посоліть, поперчіть й додайте лавровий лист.

3. Влийте вершки і готуйте ще 5 хвилин, поки все не загусне.

4. Збираємо торт: на млинець викладіть начинку і так зробіть з усіма млинцями та начинкою.

5. Натріть сир і присипте ним кожен шар, але можна лише зверху або взагалі без сиру.

6. Готовий торт накрийте фольгою й поставте запікатися в розігріту до 180 С духовку на 10 хвилин.

Рецепт млинцевого торта

7. Дістаньте й присипте торт сиром, що залишився, і знову поставте в духовку на 10 хвилин.