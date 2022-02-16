АЗС підняли ціни на пальне

Великі роздрібні мережі АЗС 16 лютого скоригували ціни на бензини та дизельне паливо. Про це розповіли в Консалтинговій групі “А-95” з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 0,30 грн/л: бензин А-92 – до 35,05 грн/л, бензин А-95 – до 35,49 грн/л, дизпаливо – до 35, 29 грн/л. Бензини у мережі SOCAR подорожчали на 0,77-0,91 грн/л, дизпаливо на 1 грн/л.

На БРСМ бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 0,23 грн/л, до 32,08 та 33,08 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цій мережі додало 0,18 грн/л до 32,03 грн/л.

Мережі Shell, AMIC, Паралель, Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,17-1,20 грн/л (див. таблицю).

За даними А-95, середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 18 коп/л і склала 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л - до 34,54 грн/л, а дизельне паливо – на 14 коп./л, до 33,74 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив напередодні, 15 лютого, відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 15 по 16 лютого, грн/л: