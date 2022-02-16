Енергоатом вивів у ремонт два енергоблоки АЕС

"Енергоатом" вивів у ремонт енергоблок №2 Запорізької атомної електростанції та енергоблок №1 Рівненської АЕС, повідомляє Економічна правда.

За даними ﻿прес-служби НАЕК, 15 лютого о 22:43 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключили від енергомережі "для усунення нещільності у системі байпасного очищення теплоносія" .

"За планом роботи триватимуть чотири доби – до 23:59 19 лютого, після чого енергоблок підключать до енергомережі.

Зараз в роботі перебувають п’ять блоків ЗАЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів – 4 710 МВт", - пояснили в "Енергоатомі".

А 16 лютого о 0:06 "відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою" енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) був відключений від мережі "для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб".

Турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває в резерві за умовами роботи енергоринку.

Із кінця січня у роботі перебували всі 15 атомних блоків України.