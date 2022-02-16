Астролог назвала конфліктні знаки зодіаку

Кожна людина іноді стає учасником суперечок і конфліктів. Але якщо деякі люди можуть досить швидко відходити від таких ситуацій, то із трійкою представників зодіакального кола краще бути гранично обережними, повідомляє Rsute.ru.

Кого краще оминати, розповіла Астролог Людмила Булгакова.

1 місце - Стрілець

Стрілець – справжній хам, і з ним краще не зв'язуватися. Представники цього знаку легко сваряться без серйозного приводу, тому, якщо ви опинилися в епіцентрі, просто насолоджуйтесь видовищем.

Коли вони піддаються негативним емоціям, починають вживати нецензурні слова, принижують опонента, розповідаючи про його погані якості та нагадуючи всі його гріхи. Таких образ ви не почуєте навіть від «шевця».

Що найцікавіше після того, як закінчиться конфлікт, Стрільці відчувають приплив свіжої енергії, і почуваються відпочилими. Також варто зауважити, що народжені під цим сузір'ям не злопам'ятні, тому багато людей їх прощають.

2 місце - Овен

Це один із найбільш конфліктних знаків зодіаку. Його представники починають суперечку з дрібниці. І тут з ними краще не зв'язуватися. Але коли Овен вже затіяв сварку, він ні перед чим не зупиниться і робитиме все, щоб якнайсильніше образити співрозмовника.

Ненормативна лексика, агресія, грубість, непристойна поведінка, тупання ногами, биття тарілок – це лише мала частина того, на що здатний Овен під впливом гніву. Наслідки ситуації його зовсім не цікавлять.

Єдиний вихід обійти конфлікт з Овном – бігти від нього якнайдалі та чекати, поки він заспокоїться.

3 місце - Діва

Діви — також один із найконфліктніших знаків зодіаку, хоча самі вони рідко починають суперечку самостійно, тому й посіли третє місце у списку. Не кожному під силу сваритися з Дівою, адже представники знаку завжди здобувають перемогу.

Вони здатні перетворити сварку на велике шоу чи гру. На цей процес можна нескінченно дивитися збоку. Нездоровиться лише учасникам конфлікту.

Однак Діви рідко метушаться і не розпорошуються через дрібниці. Вони вважають за краще принизити співрозмовника, щоб нещасний одразу пошкодував про свій вчинок.