Викрадені речі загиблого в ДТП з Ярославським повернули

Сьогодні, 16 лютого, в морг повернули речі чоловіка, що загинув у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. Напередодні їх було викрадено, попри присутність охорони. Про це, з посиланням на власні джерела, повідомляє Обозреватель.

Поліція буде з'ясовувати, як таке могло статися, і чи речі не підмінено і не пошкоджено.

Про зникнення речей загиблого, які мали пройти експертизу, стало відомо 15 лютого. Повідомляється, що злому не було. Хто саме вчинив крадіжку та як – встановлюватимуть правоохоронці.

Як стало відомо виданню, напередодні там виставили наряд поліції для охорони, оскільки надійшла інформація, що люди бізнесмена збираються викрасти труп, що є безпрецедентним кроком.

Зі свого боку в ГУ Нацполіції Харківської області стверджували, що до зникнення речових доказів призвело недбале ставлення до своїх обов'язків працівників моргу.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого на трасі Київ — Харків — Довжанський автомобіль із кортежу Ярославського, що рухався з боку Чугуєва у бік Харкова, збив на смерть людину.