Лікар назвав найкращий час для походу з дошкільником до стоматолога

Для того, щоб відвести дитину дошкільного віку до стоматолога, найкраще вибирати першу половину дня. Про це розповів головний лікар Андрій Опарін, повідомляє Газета.ru.

Як пояснив стоматолог, надвечір нервова система вже «втомлюється», тому прийом може скластися невдало.

«Для дошкільнят найкращим часом відвідування лікаря є перша половина дня. Варто уникати прийому під час денного сну і пізно ввечері – у період 19-21 години, як би це не було зручно батькам», - сказав Андрій Опарін.

Лікар додав, що перший візит до стоматолога для маленької дитини повинен проходити без лікування: його потрібно познайомити з лікарем та новою обстановкою.

Щоб дитина не боялася відвідування зуболікарського кабінету, батькам не варто при дитині говорити про свій невдалий досвід лікування зубів — інакше є небезпека передати свої страхи.