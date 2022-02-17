Sony представила бездротові навушники з незвичайним дизайном

Компанія Sony офіційно презентувала бездротові навушники LinkBuds, фішкою яких став незвичайний дизайн, повідомляє УНІАН.

Вони відрізняються від інших особливою конструкцією: драйвер виконаний у формі кільця з отвором посередині, завдяки чому добре чутні звуки навколо.

Звичних силіконових накладок теж немає – навушники фіксуються у вухах за допомогою підтримувальних дуг. В комплекті варіанти чотирьох розмірів. Sony LinkBuds працюють під управлінням фірмового процесора V1, який використовується і в інших моделях виробника.

З технологічних фішок:

просторове аудіо 360 Reality Audio;

автоматичне регулювання гучності в залежності від оточення;

наявність сенсорних областей для управління жестами: тобто пропускати й ставити треки на паузу можна, постукуючи по скроні перед вухом, не торкаючись навушників;

датчик наближення: він автоматично зупиняє відтворення, коли ви їх знімаєте;

Окремо компанія підкреслила їхню екологічність: навушники та кейс виготовлені з переробленого пластику. Час роботи – п'ять із половиною годин, + 12 годин від кейса. Десяти хвилин підзарядки вистачить для півтори години прослуховування.

У США за Sony LinkBuds просять 180 доларів (приблизно 5000 грн). Доступно два кольори: темно-сірий і білий.