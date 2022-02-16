Пєсков про ніч "вторгнення": Спокійно спали

У Кремлі не було жодних контактів із представниками іноземних держав у ніч на 16 лютого, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Так він прокоментував ситуацію з очікуваним "вторгненням" РФ до України, повідомляє Корреспондент.

За його словами, співробітники адміністрації президента цієї ночі спокійно спали, а вранці "спокійно і по-діловому" розпочали роботу.

Пєсков вважає, що "істерія" у західних ЗМІ щодо загрози вторгнення РФ в Україну триватиме.

"Чесно кажучи, характер течії цієї західної істерії показує, що, мабуть, до кульмінації ще далеко. Ремісія настане не одразу, нам треба набратися терпіння" , - сказав він.