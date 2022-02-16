Пєсков про ніч "вторгнення": Спокійно спали
У Кремлі не було жодних контактів із представниками іноземних держав у ніч на 16 лютого, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Так він прокоментував ситуацію з очікуваним "вторгненням" РФ до України, повідомляє Корреспондент.
За його словами, співробітники адміністрації президента цієї ночі спокійно спали, а вранці "спокійно і по-діловому" розпочали роботу.
Пєсков вважає, що "істерія" у західних ЗМІ щодо загрози вторгнення РФ в Україну триватиме.
"Чесно кажучи, характер течії цієї західної істерії показує, що, мабуть, до кульмінації ще далеко. Ремісія настане не одразу, нам треба набратися терпіння", - сказав він.
"Але дуже важливо, щоб все-таки представники західних ЗМІ, в цьому випадку британських, хоча б після закінчення доби щоразу зазначали, що їхнє передбачення не збулося", - додав Пєсков.