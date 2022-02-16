Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку

Дочка української телеведучої Маші Єфросиніної відзначає день народження - 16 лютого їй виповнилося 18 років, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама показала рідкісне фото Нани і зворушливо привітала її. Єфросиніна опублікувала ефектний знімок іменинниці, на якому та відображена в атласній синій міні-сукні.

Фото: Маша Єфросиніна підкорила рідкісним знімком дочки-красуні Нани (instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона присвятила Нані слова захоплення і підтримки.