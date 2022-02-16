Маша Єфросиніна привітала з 18-річчям красуню-дочку
Дочка української телеведучої Маші Єфросиніної відзначає день народження - 16 лютого їй виповнилося 18 років, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
На своїй сторінці в Instagram зіркова мама показала рідкісне фото Нани і зворушливо привітала її. Єфросиніна опублікувала ефектний знімок іменинниці, на якому та відображена в атласній синій міні-сукні.
Також вона присвятила Нані слова захоплення і підтримки.
"Але я хочу, щоб світ знав, що у нього є така надзвичайно сильна і цілеспрямована дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його в бік добра і справедливості, любові і пацифізму.. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм вісімнадцятиріччям, моя прекрасна Нана", - заявила артистка.