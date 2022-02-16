Менеджер Усика розповів про реакцію боксера на потенційне вторгнення РФ в Україну

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями IBO, WBA, WBO та IBF у хевівейті Олександра Усика, розповів про те, що реванш його клієнта з Ентоні Джошуа не пройде в Україні. Також Клімас проговорився про ставлення Усика до ймовірного вторгнення РФ на терени України, повідомляє УНІАН.

"Я впевнений, що варіант із Україною сьогодні навіть не обговорюється в питанні місця проведення реваншу між Усиком та Джошуа" , - сказав Клімас.

"Я саме хотів запитати вас, чи відволікає Усика ситуація в Україні, все те, що відбувається?" , - поцікавився журналіст у менеджера.

"Ніщо не в змозі відволікти Усика, тому що в будь-якій ситуації, в якій би він не опинився, він завжди намагається знайти позитив. Не думаю, що він навіть стурбований цим. Він сфокусований на справі" , - відповів менеджер українського боксера.

"Усик нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один з українських професійних клубів. Він дуже добре себе проявив" , - додав Клімас.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш