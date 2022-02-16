У Новій Зеландії спіймали рідкісне дитинча акули-примари

Новозеландські науковці зробили незвичайну знахідку: вони виявили дитинча акули-примари - маловідомого виду риб, що мешкає в темних глибинах океану, повідомляє УНІАН.

Акул-привидів, яких також називають химерами, вкрай рідко можна побачити, а зустріти їх дитинчат - ще рідше. Щойно народжене акуленя зловили на глибині близько 1,2 км неподалік від острова Південний.

За словами учасниці команди науковців, доктора Бріт Фінуччі, відкриття було зроблено випадково під час дослідницького тралення підводних популяцій.

"Глибоководні види, як правило, важко знайти, і, зокрема, акул-примар - вони зазвичай досить потайливі. Тому часто ми просто не бачимо їх" , - розповіла Фінуччі.

Ембріони акул-привидів розвиваються в капсулах-яйцях, відкладених дорослою особиною на дні, і харчуються жовтком, поки не будуть готові вилупитися. Науковці з Національного інституту водних і атмосферних досліджень вважають, що знайдене дитинча нещодавно вилупилося, адже його живіт досі було заповнено жовтком.

Ембріони акул-привидів розвиваються в капсулах-яйцях, відкладених на дні / фото Бріт Фінуччі

Доктор Фінуччі каже, що молоді акули-примари можуть проявляти характеристики, відмінні від їх дорослих родичів. Це робить знахідку ще більш важливою.

"Молоді особини можуть жити у найрізноманітніших середовищах... у них може бути інший раціон, вони навіть можуть сильно відрізнятися від дорослих. Зустріч з молодими особинами допомагає нам краще зрозуміти біологію та деякі аспекти екології цього виду" , - зазначила науковиця.

Дослідники мають намір взяти невеликий зразок тканини акуленяти, вивчити його генетику, а також інші параметри.

Хто такі акули-примари

Акули-примари - це не справжні акули, а вид риб - далекі родичі акул і скатів. Вони хрящові, тобто їх скелет переважно складається з хрящів. Чимало акул-привидів живуть на глибині, хоча деякі види вважають за краще жити на мілководді у прибережних водах.