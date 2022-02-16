Ердоган запропонував Путіну та Зеленському тристоронню зустріч
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі. Рішення за російським лідером. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Він заявив про ймовірність проведення тристоронньої зустрічі президентів Туреччини, Росії та України в Анкарі чи Стамбулі у разі позитивної відповіді від Путіна.
"Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це під час телефонних переговорів з ним", - заявив Ердоган.
За його словами, справжня війна в регіоні -
"поганий знак".