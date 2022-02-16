Facebook змінила стрічку новин вперше за 15 років

Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, змінила назву новинної стрічки Facebook. Через 15 років її перейменували просто в "стрічка", повідомляє РБК-Україна.

Ймовірно, ребрендинг від компанії є відповіддю на скандали, що були викликані новинами та інформацією, які поширювались в соціальній мережі.

Згідно з дослідженнями, користувачі Facebook частіше стикаються з дезінформацією, ніж з фактами в стрічці новин мережі. Більш того, регулятори постійно вивчають, як великі технологічні гіганти ранжують контент у своїх каналах поширення інформації.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Компанія вже заявляла, що працює над скороченням кількості контенту, який пов'язаний з політикою. Дослідження від Meta показують, що її алгоритм новин часом може і самих політиків підштовхувати до більш екстремальних висловлювань.