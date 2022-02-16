Можлива ескалація на сході: чи працюватимуть мобільні оператори

На тлі можливо повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації мобільні оператори постійно фіксують атаки ззовні, втім, завдяки посиленій захисній структурі їх робота не переривається. Навіть у разі загострення військового конфлікту мобільна мережа й далі буде доступною для українців, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про те, як працюватимуть мобільні оператори в разі повномасштабного вторгнення з боку Росії - далі в матеріалі.

"Київстар"

Для мобільного оператора питання безперервного забезпечення стільникового зв'язку для його користувачів залишається пріоритетним. Охорона об'єктів телекомунікаційної мережі забезпечується безупинно завдяки внутрішнім ресурсам компанії, а також і підрядним організаціям.

Гнучка архітектура мобільного оператора дозволяє оперативно змінювати маршрутизацію трафіку через транзитні вузли, які розташовані по всій Україні.

"Це дозволяє оператору зберегти функції мережі і відновлювати надання послуг, навіть якщо деякі з об'єктів інфраструктури отримають пошкодження" , - зазначає прес-служба "Київстар".

Більш того, компанія використовує і сучасний сервіс з кібербезпеки, який гарантує захищеність інформаційних систем і даних системи.

"Київстар" пропонує своїм користувачам використовувати можливості платформи Azure для зберігання, резервування та оновлення даних у "хмарі".

"У будь-яких умовах компанія буде використовувати всі доступні ТЕХНІЧНІ та технологічні можливості, щоб абоненти були на зв'язку" , - додає прес-служба.

Vodafone

"У разі введення воєнного стану контроль і управління українськими телекомунікаційними мережами передаються Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, створеному на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" , - зазначає прес-служба Vodafone.

Також оператор повідомив про відпрацьовані алгоритми взаємодії між оператором та органами влади у разі надзвичайних ситуацій. Більше того здійснюватиметься ефективне та злагоджене інформування населення.

"З урахуванням поточної ситуації і беручи до уваги значимість мобільного зв'язку, в компанії підготували план додаткових заходів з виявлення та запобігання кіберзагрози для мереж компанії" ,- відповіли В Vodafon.

Було посилено зовнішній і внутрішній периметр компанії і проведено ряд заходів для виявлення уразливості, а також ризиків інформаційних систем.

"Придбали Додаткове обладнання для реалізації заходів з кіберзахисту. Враховуючи попередній успішний досвід компанії в запобіганні кіберзагроз, фахівці Vodafone підготували і розіслали всім співробітникам групи компаній пам'ятки з кібербезпеки, нагадавши основні правила кібергігієни" ,-заявила прес-служба.

Мобільний оператор провів ряд зустрічей з представниками ДКІБ СБУ стосовно спільної координації дій. Більш того, чергова зустріч проходить прямо сьогодні.

lifecell

"Дата-центри оператора і головні підсистеми мережі побудовані з потрібним резервуванням частин ядра мережі, каналів передачі даних, виходів у веб і т.д. компанія здатна достатній час підтримувати працездатність обладнання навіть в умовах порушення енергоживлення за допомогою дизель-генераторів" , - виданню РБК-Україна відзначає прес-служба.

Компанія може використовувати резервні канали та обладнання для продовження роботи мережі. Останні ж розташовані по всій Україні, у зв'язку з чим відключення функцій в одному з регіонів не зашкодить роботі стільникової мережі.

"В умовах надзвичайного та воєнного стану Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами всередині повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України" , - повідомили в прес-службі.

Як і в інших мобільних операторів, у lifecell прописані внутрішні правила, а також процедури захисту проти спроб злому. Система кібербезпеки сертифікована за стандартом ISO / IEC 27001.

У lifecell додали, що постійно фіксують атаки ззовні, втім, надзвичайних сплесків останнім часом не було відзначено. Фахівці з кіберзахисту в режимі реального часу стежать за станом систем компанії і помічають спроби поширення вірусів, а також DDoS-атак. Втім, вони ефективно протидіють більшості видів сучасних кіберзагроз.