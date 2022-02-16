Столтенберг підтвердив, що двері НАТО для України залишаються відчиненими

Двері НАТО залишаються відчиненими для України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу. За його словами, Альянс не піде на компроміси з ключових принципів, повідомляє Сьогодні.

"Мій меседж такий: 30 членів Альянсу мають вирішити. Росія не вирішує, хто буде чи не буде членом НАТО. Це справа принципу. І члени Альянсу заявили, що це стосується поваги права кожної нації обирати свій шлях — чи хочуть вони стати членом такої організації, як НАТО, чи ні. Це не лише про Україну, а й про принцип, що кожна країна в Європі має право обирати" ﻿ , – сказав він.

"НАТО рішуче вірить, що всі країни мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими. Розширення НАТО мало великий успіх. Воно допомогло поширити демократію і свободу і гарантувати мир і стабільність у Європі на десятиліття. Тому це рішення залишається чинним" , – сказав Столтенберг раніше.

Днем раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну наразі не чекають в НАТО.