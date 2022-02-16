Як через скандал з Аліною Паш Україна ризикує пропустити Євробачення-2022

Національний відбір на Євробачення цього року ризикує стати найскандальнішим в історії України, повідомляє Страна UA.

Навіть скандальнішим, ніж Нацвідбір 2019 року, коли на Євробачення від України мала поїхати співачка Maruv. Але вона відмовилася представляти країну на конкурсі – через невигідні умови контракту із Громадським мовником. Зокрема, від Maruv вимагали припинити виступати у Росії. Вона відмовилась. І ось через три роки історія повторюється.

Цього разу під загрозу участь у конкурсі потрапила переможниця Нацвідбору Аліни Паш. Її звинуватили у тому, що вона незаконно перетинала кордон із Кримом у 2015 році, і критикують за фото на Червоній площі у Москві.

І хоча сама Аліна Паш стверджує, що в'їжджала до Криму з боку України, а не РФ і не порушувала закон, її запідозрили у підробці документів про перетин кордону. У "Громадському" та Держприкордонслужбі вже запустили додаткову перевірку і поки що поставили на паузу підписання контракту зі співачкою.

І, судячи з останніх заяв Громадського мовника, швидше за все, Аліну Паш усунуть від участі в Євробаченні-2022.

Якщо ж Україна не відмовиться від участі у пісенному конкурсі зі своєї волі, то великий ризик того, що нашу країну дискваліфікують.

Згідно з останньою інформацією, збори оргкомітету Євробачення відбудуться 18 лютого о 12:00. Там і буде ухвалено остаточне рішення.