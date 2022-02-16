Польща та Україна домовилися збільшити кількість дозволів на автоперевезення

Україна та Польща домовилися про значне збільшення кількості додаткових дозволів на вантажні автоперевезення, повідомляє Новое время.

"Ми домовились обмінятись 20 000 додаткових дозволів вже наприкінці серпня цього року. Це дозволить зняти значну напругу у торговельній кризі, яку ми зазвичай спостерігали щороку ближче до кінця літа. І ще 10 000 дозволів сторони обміняються у листопаді цього року, за умови виконання спільного україно-польського плану з розвитку інфраструктури автомобільних міжнародних пунктів пропуску. Уперше за п’ять років ми можемо говорити про реальний прорив у відносинах двох держав" , — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм відзначив, що переговори тривали майже півроку і закінчилися вчора ввечері.

У 2018 році Польща знизила квоту міжнародних дозволів на вантажні автомобільні перевезення для України з 200 000 до 160 000. З того часу щороку зменшувалась кількість і додаткових дозволів для України. У 2019 році було надано 10 000 дозволів, у 2020-му — 9 700. Ситуація стала критичною минулого року, коли вперше польською стороною не було надано жодного додаткового дозволу для України, нагадали в Мінінфраструктури.