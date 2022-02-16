Тренди прикрас 2022: експерименти та відсутність будь-яких правил

За трендами встигнути завжди складно. Вони швидко змінюються, щось виходить із моди, а щось повертається прямо з 80-х, повідомляє WomFire.

Завдяки добірці стиліста на її сторінці в Instagram ми можемо дізнатися, що ж буде модно цієї весни й з якими прикрасами нам варто подружитися.

Звичайно, традиційні прикраси, такі як перли та золоті сережки є незмінною основою. Щоправда, і вони отримали оновлення.

Одним з головних слоганів для прикрас 2022 є: neck mess. Іншими словами - поєднувати непоєднуване, надягаючи все і відразу. І це стосується не лише прикрас на шиї.

Перші на черзі — масивні кольорові камені. У сережках, обручках і навіть браслетах. Досить сміливе рішення для модниць.

Також у тренді будуть великі прикраси, які виділяються та є основною деталлю образу.