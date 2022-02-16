Валютний ринок середи: хід торгів

У середу зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Вже до 10-ї години ранку вони опустилися до 28,05 гривень на купівлі та 28,075 гривень на продажу. Такі ціни здалися привабливими покупцям, тому попит відновився, і до обідньої перерви долар скоригувався до 28,11 гривні на купівлі та 28,125 гривні на продажу.

Національний банк сьогодні у торгах участі не брав, надавши покупцям та продавцям можливість самим знаходити компроміс. І судячи з відносно стабільної та спокійної торгівлі, їм це вдалося.

Продовжив дешевшати і готівковий долар. Вранці великі оптові обмінні пункти Києва продавали готівкового «американця» по 28,23-28,25 гривень, а до обідньої перерви цінник опустили на 10 копійок, до 28,13-28,15 гривень. За інформацією порталу «Курс України», попит на готівкову валюту сьогодні набагато слабший, ніж у попередні дні: усі чекають, що готівковий долар подешевшає ще сильніше.

Євро на FOREX продовжило зростання, яке почалося вчора, і до моменту написання статті піднялося до 1,1396 долара. Готівковий євро у столиці у першій половині дня продавали по 32,10-32,15 гривень, причому його ціна практично не змінювалася: невелике зниження готівкового долара компенсувалося зростанням євро на FOREX.

Російський рубль пробив підтримку на рівні 75 руб/$ і на момент написання статті досяг 74,85 руб/$. Зростання ціни на нафту підтримує російську валюту. Ціна готівкового рубля сьогодні залишилася незмінною: його продають по 3,72-3,74 гривні за 10 рублів.

«Криптовалюта №1» біткоїн у ніч на середу виріс до 44751,40 доларів за 1BTC, а потім опустився до 43673,92 доларів. Вранці та вдень коливання ціни біткоїну стали значно меншими.