Вчені довели, що у гарних людей вищий імунітет

Красива зовнішність може говорити про високий імунітет, з'ясували дослідники Техаського християнського університету, повідомляє Газета.ru.

Вчені сфотографували 152 молодих чоловіків та жінок без макіяжу та з нейтральним виразом обличчя, а потім запропонували 492 добровольцям оцінити, хто з цих людей найбільш привабливий. Найвищий рейтинг виявився у людей з найвищим рівнем фагоцитозу — процесу, при якому білі кров'яні тільця знищують бактерії, перш ніж ті встигають завдати шкоди організму. Також у чоловіків, яких жінки визнали найбільш привабливими, виявився найвищий рівень NK-клітин, які знищують заражені вірусами клітини організму. Про це вони розповіли у статті, опублікованій у журналі Proceedings of the Royal Society B.

Приваблива зовнішність уже давно сприймається як індикатор здоров'я, зазначають вчені. Наприклад, привабливішими вважаються світлі, розплющені очі - а у хворих людей вони звужуються і здаються темнішими. Виражена асиметрія особи може говорити про порушення на етапі внутрішньоутробного розвитку.