Скасування ПДВ на вітчизняні продукти: новий законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким хочуть вести нульовий ПДВ на українські продукти харчування. Так, зазначається, що зі ставкою у 20% українська продукція є неконкурентоспроможною, повідомляє Maanimo.

4 лютого група народних депутатів зареєструвала законопроект №7023 про здешевлення вартості продуктів харчування та збереження конкурентоспроможності вітчизняного виробника. Зареєстрований законопроект пропонує зниження ПДВ на комунальні послуги. Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та пропонує тимчасово встановити нульову ставку ПДВ на вироблені в Україні продукти харчування.

Автори законопроекту просять голову Верховної Ради прискорити процес його розгляду у комітетах та у залі парламенту. Ідею законопроекту запозичили у польських законодавців. Точніше, адаптований до українських умов польський закон. В наших сусідів він уже працює.

Аналогічні правила працюватимуть з літа в інших країнах Європейського Союзу. Отже, економічно розвинені держави намагаються підтримати економічно своїх громадян. Так, у ЄС планують з 1 липня скасувати ПДВ на продукти харчування, а Польща вже запровадила таку ставку з 1 лютого. Крім того, законопроектом передбачено зниження ПДВ до 7% на послуги постачання та розподілу природного газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення. Вказані податкові пільги запропонували встановити до 1 січня 2023 року.

На думку ініціаторів змін, таке рішення захистить українських товаровиробників, забезпечить українцям доступ до якісних вітчизняних продуктів та сприятиме підтримці споживачів ЖКП в умовах пандемії та подорожчання енергоресурсів.