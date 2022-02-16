Зеленський заявив, що не бачить відведення військ РФ від кордону з Україною

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українська сторона не спостерігає відведення російських військ з боку РФ, попри відповідні заяви. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ті реалії, які у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відходу. Ми щойно почули про це", – сказав Зеленський у коментарі ВВС на військовому полігоні у Рівненській області у відповідь на повідомлення з РФ про відведення частини військ від кордону.

Він додав, що коли війська виведуть, це побачать усі, не лише військові чи розвідка.

"Але поки що це просто заяви", – наголосив глава держави.

При цьому він додав, що "всі нормальні люди очікують на деескалацію" .