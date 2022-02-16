Fiat випустив оновлені 500X та Tipo з гібридними силовими установками

Новинки призначені для європейських ринків, повідомляє 24 Канал.

Альянс Stellantis, до якого входить Fiat, останнім часом активно розширювався та оновлювався на ринках Південної Америки та деінде, але не вдома у Європі. Та цього разу одразу дві новинки Fiat призначені для європейських ринків. З їх появою уся європейська лінійка моделей марки Fiat стає електрифікованою.

До 2030 року Fiat націлений стати повністю електричним брендом і поступово втілює цей план у життя. На початку року дебютували гібридні Panda Hybrid і 500 Hybrid, а тепер позначення Hybrid і електрифіковані мотори отримали ще дві моделі – 500X Hybrid і Tipo Hybrid. В обох моделях використовується силова установка від Jeep.

Моторний комплекс складається з 1,5-літрового чотирициліндрового бензинового мотора потужністю 130 кінських сил і крутним моментом 240 Ньютон-метрів, якому асистує 20-сильний електромотор, вбудований у трансмісію. Стартер-генератор та невеликий акумулятор покращують ефективність автомобіля, завдяки запуску мотора лише на електриці. До того ж автомобілі можуть їздити з вимкненим двигуном внутрішнього згоряння, хоча запас ходу й невеликий.

Tipo Hybrid потребує 9,3 секунди, щоб розігнатися з місця до 100 кілометрів на годину, тоді як 500X Hybrid проходить спринт на 0,1 секунди повільніше. Та що важливіше, Fiat каже, що двигун внутрішнього згоряння може бути вимкненим до 62 відсотків часу роботи машини у комбінованому циклі та до 47 – у комбінованому.

Європейські дилери марки почнуть приймати замовлення на обидві новинки наприкінці лютого. Постачання до дилерських центрів заплановано на квітень.