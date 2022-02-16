Україна виборола першу медаль на Олімпіаді-2022

На 13-й день змагань Олімпійських ігор-2022 у Пекіні збірна України здобула першу медаль! Олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко став срібним призером у лижній акробатиці та в Китаї через чотири роки, повідомляє Обозреватель.

У середу, 16 лютого, 33-річний спортсмен із Миколаєва показав четвертий результат у першому стрибку серед 12 фіналістів та отримав право показати другу спробу. І в суперфіналі Абраменко зумів упоратися з нервами і піднявся на другу позицію!

Хоча приземлення лідера нашої олімпійської збірної було неідеальним, але він зумів виправити ситуацію та втримався на ногах.

Приземлення Олександра.

Молодий Олександр Окіпнюк, який напередодні сенсаційно виграв другу кваліфікацію, цього разу у суперфіналі виявився останнім, 12-м. Хлопець із Закарпаття невдало приземлився, перекинувшись після торкання снігу, та отримав скромну оцінку.