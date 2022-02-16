Нафтовики радять готуватися до епохи високих цін на нафту

Керівники великих нафтових компаній прозвітували про високі доходи і попередили, що проблеми споживачів через рахунки за електроенергію тільки починаються, повідомляє ПроФинанс.

"У мене немає хороших новин, ціни на нафту залишаться високими", - заявив нещодавно директор Total Energies Патрік Пуянне, коментуючи поточну ситуацію з цінами на енергоносії в Європі.

Такої ж думки дотримується голова азіатського підрозділу Vitol Майк Міллер. Раніше цього місяця він заявив, що очікує подальшого зростання нафти через невеликі запаси нафти у світі та обмежені резервні потужності.

Бернард Луні з ВР також спрогнозував підвищення цін на енергоносії. Він називає ситуацію «волатильною» і вважає, що постачання нафти може ще більше скоротитися цього року, підтримуючи ціни вище за $90 за барель.

"Ми очікуємо дефіциту на ринку газу та волатильних цін на електроенергію", - зазначив директор Equinor Андрес Опедал після публікації останніх фінансових результатів компанії.

Є два аспекти, з якими погоджуються всі опитані великі нафтові компанії. Перший - це високий прибуток за рахунок обмеженої пропозиції у поєднанні з високим попитом. Друга причина — відсутність планів нарощування видобутку нафти.

Під тиском

Найбільша нафтова компанія Європи під тиском з метою скорочення викидів. На Shell навіть подали до суду, і їй було наказано скоротити викиди. Як це зробити? Зменшити видобуток нафти.

Тому коли керівники галузі передбачають високі ціни на енергоносії, вони, що дивно, не є злісними забруднювачами, а лише говорять про неминучі речі. Про це розповів ван Берден із Shell після вердикту голландського суду, згідно з яким компанії довелося скоротити видобуток нафти.

«Уявіть, що Shell вирішила сьогодні ж припинити продаж бензину та дизельного палива, — написав Бен ван Берден у пості у LinkedIn у червні минулого року. — Це, звісно, скоротило б викиди вуглекислого газу Shell. Але це не допомогло б світові. Попит на пальне не зміниться. Люди б заправляли автомобілі та вантажівки на інших автозаправках».

Великі нафтові компанії скорочують інвестиції в нові проекти з розвідки нафти і газу під тиском інвесторів-активістів, захисників навколишнього середовища і навіть Міжнародного енергетичного агентства, яке минулого року заявило в «Дорожній карті переходу до чистого нуля», що збільшуватиме розвідку нафти і газу не потрібно, тому що світ стоїть на шляху до нульових викидів.

Міністр енергетики Саудівської Аравії відхилив цю дорожню карту, заявивши: «Це (звіт МЕА) сіквел фільму Ла Ла Ленд. Чому я повинен сприймати це серйозно?» .

Олександр Новак просто назвав цей план нереалістичним. Останні тенденції в цінах на нафту і газ, мабуть, свідчать, що МЕА або видавало бажане за дійсне, або серйозно недооцінило попит на нафту і газ на тлі обмеженої пропозиції.

Зважаючи на все, ці проблеми не зникнуть найближчим часом. Тоді як великі нафтові компанії скорочують інвестиції в нафту і газ, плануючи або трохи наростити видобуток — Equinor, або взагалі його не збільшувати — BP, ОПЕК+ не може збільшити видобуток у достатньому обсязі.

Деякі, як Саудівська Аравія, не хочуть цього робити. Однак інші країни, такі як Нігерія, Ангола та Ірак, просто не можуть швидко збільшити видобуток, а Росія вже задіяла всі потужності.