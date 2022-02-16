"Динамо" записало відео на підтримку єдиної України

Футболісти київського "Динамо" у День єднання 16 лютого виступили на підтримку України на тлі військової агресії Росії. Гравці столичного клубу заявили про єдиність нашої країни, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео опубліковано на офіційному клубному YouTube-каналі "Динамо". Окрім діючих гравців "біло-синіх" Георгія Бущана, Руслана Нещерета, Артем Бесєдіна, Сергія Сидорчука, Миколи Шапаренка, Іллі Забарного, Віктора Циганкова, Віталія Буяльського у ролику свою категорічну проукраїнську позицію висловили ексфутболісти киян Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко.

Віталій Миколенко звернувся до українців. Джерело: скріншот відео ФК "Динамо" Київ

Ілля Забраний заявив про єдність країни. Джерело: скріншот відео ФК "Динамо" Київ

Також на підтримку нашої країни виступив хорватський тренер та легенда

"Динамо" Огнен Вукоєвич. "Україна – це Європа. Моя Україна – єдина" , – сказав помічник наставника киян Мірчі Луческу українською мовою.